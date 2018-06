Concessionária é condenada no Rio por acidente em pista

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) manteve a sentença que condenou a Concessionária Rodovia dos Lagos a pagar R$ 25 mil de indenização a um motorista que ficou ferido após ser atingido por um boi na pista.

José Carlos Campos de Oliveira trafegava pela Via Lagos, na altura do município de Rio Bonito, quando o seu carro foi atingido por um boi que andava solto na pista.

Após o acidente, a vítima foi encontrada no banco do carona, gemendo muito e com sangramento no rosto. Ele ficou 28 dias internado, sendo oito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de ficar quatro meses em tratamento.

Em decisão unânime, os desembargadores da 20ª Câmara Cível negaram o recuso da Concessionária, mantendo a sentença. Eles entenderam "que é dever da empresa manter cercas para evitar esse tipo de acidente".

Com informações da Central de Notícias.