Concessionária volta a construir pedágio A Autopista Fernão Dias retomou a construção da praça de pedágio no km 66, em Mairiporã. A cobrança da tarifa deve começar antes do fim do ano. O pedágio iniciaria a operação em junho, mas as obras foram embargadas pela Justiça em março. A partir de segunda-feira, o trecho do km 65 ao 67 da pista sul (sentido SP) será feito pela marginal. O trecho do km 66 ao 66,5 da pista norte (sentido BH) seguirá pela pista sul.