Concessionárias sugerem retorno pela manhã A viagem de volta para São Paulo do feriado de Tiradentes deve ser programada para hoje, antes das 15 horas, segundo a Secretaria de Estado dos Transportes. O órgão prevê que o fluxo de veículos deve ser intenso desse horário até a meia-noite. Na capital, o rodízio municipal segue suspenso hoje. A medida, porém, não vale para veículos pesados, que não poderão circular na Zona Máxima de Restrição à Circulação de Caminhões. O rodízio volta normalmente amanhã, a partir das 7 horas, para carros com placas finais 5 e 6. Nas estradas, a volta do feriado para quem deixa a Baixada Santista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes será feita hoje no esquema (2 X 8) entre 10 horas e 21 horas. Já para quem vem do interior paulista pelo Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, a recomendação da ViaOeste é evitar viajar hoje entre 16 e 20 horas. A Autoban, que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, e a NovaDutra, que cuida da rodovia que liga São Paulo ao Rio, pedem que as estradas sejam evitadas no retorno à capital das 16 às 21 horas.