Concurso 502 da Dupla Sena não teve acertadores A Caixa Econômica Federal divulgou o rateio do concurso de número 502 da Dupla Sena, sorteio realizado em Cacoal (RO), pelo Caminhão da Sorte. Os números sorteados são: 1º Sorteio: 06 - 13 - 17 - 27 - 31 - 34 2º Sorteio: 01 - 18 - 23 - 31 - 39 - 41. Não houve acertador da Sena no 1º Sorteio, nem no 2º. O prêmio ficou acumulado, para o próximo concurso, em R$ 886.955,95. A Quina teve 6 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 12.068,82. A Quadra foi acertada por 646 apostadores, cujo prêmio é de R$ 111,68. A estimativa de prêmio para a Sena (1º Sorteio) no próximo concurso, terça-feira, é de R$ 1.000.000,00.