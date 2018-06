Concurso 787 da Mega Sena não teve ganhadores Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 787 da mega sena, acumulando para o próximo sorteio R$ 2.549.560,68. A quina teve 40 acertadores, cabendo a cada um R$ 16.922,47. Os 1.955 vencedores da quadra recebem prêmio individual de R$ 344,93. No concurso 1635 da quina, houve um ganhador, que embolsará R$ 1.016.925,67. A quadra teve 264 contemplados, com cada um ganhando R$ 1.623,20. Para os 10.530 acertadores do terno, a Caixa paga prêmio individual de R$ 54,06. Dois apostadores acertaram as 20 dezenas do concurso 643 da Lotomania e cada um receberá R$ 1.995.092,19. Não houve contemplados com nenhuma dezena certa. Com 19 dezenas, 18 ganhadores, prêmio individual de R$ 21.387,41; com 18 dezenas, 226 vencedores, prêmio para cada um de R$ 1.703,43; com 17 dezenas, 2.107 contemplados, prêmio de R$ 91,01 e os 12.566 apostadores com 16 dezenas corretas ganham cada um R$ 15,27.