Concurso em Ilhéus é adiado após fraude

Após o furto do gabarito e a prisão de dois suspeitos, a empresa S&R Concursos e Pesquisas, responsável pela organização do concurso, decidiu cancelar a aplicação da prova. Em nota, a empresa informou que a provável data de realização do concurso é 8 de maio. Ainda de acordo com a nota, não devem ser abertas novas inscrições para o concurso.

Um dos homens presos ontem era funcionário da S&R e o outro, candidato a um dos cargos. Com eles foram encontrados as provas, gabaritos e uma lista com o nome de outros cinco candidatos que participariam da fraude.