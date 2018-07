Condenado a 500 anos é preso no ABC Após denúncia anônima, a polícia prendeu no final da tarde de ontem um bandido condenado a mais de 500 anos de prisão, conhecido por Fula. Ele foi detido quando tentava fugir pelos telhados de uma casa em São Bernardo do Campo, no grande ABC paulista. Segundo a polícia, o rapaz é considerado um "empresário do crime" e atua em quadrilhas de roubos de cargas, seqüestros, contrabando de armas, tráfico de drogas e apoio a fugitivos de cadeias. Fula foi preso com documentos falsos e seu verdadeiro nome não foi divulgado.