Condenado a 70 anos é detido em Taipas Dono de uma ficha criminal com mais de 10 metros de comprimento, Anderson de Souza Abreu, de 29 anos, o Caveirinha, foi recapturado anteontem à noite por investigadores do 74º DP (Parada de Taipas). O criminoso, apontado pela Polícia Civil como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), é condenado a 70 anos por seis homicídios e estava foragido desde 18 de dezembro de 2006. Os policiais investigavam o paradeiro de Caveirinha havia dois meses. A equipe de investigadores do delegado titular José Eduardo Verano Navarro, do 74º DP, recebeu a informação de que o criminoso vivia escondido e com nome falso entre os bairros de Parada de Taipas e Perus, ambos na zona norte da capital.