Condenado bando que cavou túnel para roubar bancos no RS Vinte e oito pessoas foram condenadas nesta terça-feira, 17, pela tentativa de roubo a dois bancos em Porto Alegre, no ano passado. O bando foi descoberto em flagrante escavando um túnel em direção às agências bancárias, em setembro de 2006, na região central da capital gaúcha. Os bandidos foram julgados pelos crimes de formação de quadrilha e tentativa de furto duplamente qualificado. As penas variam de quatro anos a 11 de reclusão. A polícia acredita que parte da quadrilha julgada tenha envolvimento com o furto ao Banco Central de Fortaleza, em agosto de 2005. Na ocasião, criminosos cavaram um túnel até o cofre da agência e levaram R$ 165 milhões. A passagem subterrânea em Porto Alegre tinha mais de 70 metros quando foi descoberta.