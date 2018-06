Condenado pela morte de Tim Lopes não volta ao presídio e tem prisão decretada

RIO- Ângelo Ferreira da Silva é o segundo condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, morto em 2002 durante reportagem no morro do Alemão (zona norte do Rio), a deixar um presídio para cumprir pena em regime semiaberto e não retornar.

Silva deixou o presídio Vicente Piragibe, em Bangu, na zona oeste do Rio, há quatro meses, depois de conquistar a progressão de regime por ter cumprido um sexto da pena - ele foi condenado a 15 anos de reclusão.

A prisão de Silva já foi decretada. Em julho de 2007, Elizeu Ferreira de Souza, o Zeu, condenado a 23 anos e seis meses pela morte do jornalista, também usou o benefício para fugir.