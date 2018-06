Confira a posição da sua escola no ranking do Enem 2012

O Estado preparou uma tabela em que os estudantes e professores podem consultar a posição da própria escola no ranking de 2012 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Acesse a tabela.

É possível também ver a média dos alunos em Linguagens (LC), Matemática (MT), Ciências Humanas (CH), Ciências da Natureza (CN), Redação e média por área de conhecimento.

No total, 11.239 escolas fazem parte da lista. Só as unidades com mais de 50% de alunos participantes do exame - caso esse grupo seja maior de 10 estudantes - tiveram os resultados compilados.