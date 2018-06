Confira as dicas para manter tulipas em casa Atualmente, a Holanda é a maior produtora de tulipas do mundo, com cerca de duas mil variedades, exportando cerca de dois bilhões de bulbos para mais de 80 países em todo o mundo, inclusive o Brasil que, através da Holambra, os importa para o plantio. As tulipas em vaso devem ser adquiridas com as flores ainda em botão. O gerente de produção da Terra Viva, José Ricardo de Sousa, recomenda que o vaso seja mantido em local fresco, com boa luminosidade, longe de ventos e do sol forte. Embora o clima brasileiro não seja adequado a mais de uma florada, não é impossível fazer com que a planta floresça mais de uma vez. Confira as dicas para que isso aconteça: 1. Quando as flores morrerem, corte-as 2. Deixe as folhas no vaso até que elas sequem 3. Retire os bulbos da terra, embrulhe-os em papel jornal e mantenha-os em local fresco, sombreado e arejado por cerca de três meses, sem deixar que se molhem 4. Plante-os num vasinho plástico com terra vegetal umedecida, sem encharcá-la 5. Embrulhe o vasinho num plástico e coloque-o na geladeira por quatro meses (2º a 9º) 6. Após esse período, tire o vasinho da geladeira, retire o plástico e leve a planta para um local fresco e com boa luminosidade, mas sem que receba o sol diretamente, por mais dois meses, lembrando de manter a terra sempre úmida 7. Repita a operação e leve o vaso para um local iluminado