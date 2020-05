Confira o que abre e o que fecha na segunda-feira, 25, dia da antecipação do feriado de 9 de Julho

Após a antecipação dos feriados de Corpus Christi (11 de junho) e Consciência Negra (20 de novembro) na capital, o governo do Estado conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) a antecipação do feriado de 9 de julho para a próxima segunda-feira, 25. O placar ficou em 47 votos a favor do feriado antecipado e 5 votos contra. A ideia é deter a disseminação do novo coronavírus.

Leia Também Alesp aprova antecipação de feriado de 9 de Julho para a próxima segunda

Abaixo, confira a relação de serviços que funcionam no Estado na próxima segunda-feira.

BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos - Febraban informa que seus as agências bancárias de seus associados funcionarão normalmente. A instituição informa que as datas de vencimento de contas de concessionárias e cobrança no dia 25 não sofrerão alteração

SUPERMERCADOS

As feiras livres não funcionam às segundas-feiras. Os supermercados abrem normalmente. Confira o funcionamento dos mercados municipais aqui.

EDUCAÇÃO

As aulas à distância retornam na terça-feira, 26.

RODÍZIO

O rodízio de veículos retomado esta semana na capital será suspenso até segunda-feira, 25.

ÔNIBUS

Permanecerão em circulação na capital 5.991 veículos para atender 1.013 linhas, incluindo as 150 noturnas. o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes, permanecerá das 6h às 22h. Já as lojas Augusta, Metrô Jabaquara e Santana estarão fechadas.

LAZER E ESPORTE

Todos os parques e centros esportivos públicos da capital permanecem fechados durante o feriado para evitar aglomerações.

ECOPONTOS

As unidades não funcionam às segundas-feiras.