Confira o que abre e o que fecha no feriado da Páscoa Com o feriado da Páscoa, alguns serviços de São Paulo terão os horários alterados e deixarão de funcionar entre a sexta-feira, 6, e o domingo, 8. Confira o que abre e o que fecha durante o feriado: Bancos As agências bancárias terão expediente normal na quinta-feira, 5, mas fecham para atendimento no dia 6, Sexta-feira da Paixão. Contas de água, luz, telefone, TV a cabo e carnês com vencimento no dia 6 poderão ser pagas na segunda-feira, 9, sem incidência de multa. O pagamento de contas que tem códigos de barra pode ser agendado em caixas eletrônicos e de auto-atendimento. Poupatempo Os postos do Poupatempo fixos e móveis que atendem a capital e os municípios do interior e Grande São Paulo não funcionarão na próxima sexta-feira, 6, e sábado, 7. O atendimento à população volta ao normal na segunda-feira, 9. O Disque Poupatempo - 0800 772 36 33 (ligação gratuita) - não funcionará na sexta-feira, 6 de abril. No sábado, dia 7, atenderá em seu horário habitual: das 6 às 15 horas. Correios As agências dos Correios abrem normalmente na quinta-feira e no sábado, mas ficam fechadas na sexta-feira e no domingo. Voltam a funcionar normalmente na segunda-feira. Rodízio de veículos A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o rodízio municipal de veículos será suspendo na capital apenas na sexta-feira, 6. Os veículos com placa de final 9 ou 0 poderão circular sem restrição de horários.A medida volta a vigorar na segunda-feira para os veículos com placa de final 1 e 2. Procon Os postos do Procon que funcionam dentro do Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera, ficarão abertos somente até quinta-feira, 5. Na sexta e no sábado, não haverá atendimento à população. Metrô A partir desta quinta-feira, 5, o Metrô dará início a um esquema especial de operação comercial para atender a população que deixará a capital pelos terminais rodoviários do Tietê, Jabaquara e Barra Funda durante o feriado prolongado de Páscoa. Haverá reforço na oferta de trens em circulação durante os horários de maior movimento. Trens A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) irá montar um esquema especial de circulação no feriado prolongado da Páscoa, de vai de quinta até domingo. Na sexta-feira e no domingo, os trens levarão cerca de 20 minutos para passar em cada estação, por conta do menor número de usuários. Na quinta, ponto facultativo na capital, as composições vão circular normalmente com intervalo de 6 a 9 minutos no horário de pico, das 5 às 9 horas e das 17 às 20 horas, e de 12 a 15 minutos nos demais períodos. No sábado, as operações também serão normais: intervalo de 10 a 15 minutos. Eletropaulo A AES Eletropaulo informa que a Central de Atendimento de Emergência (0800 72 72 196) manterá o funcionamento normal de 24 horas, todos os dias, inclusive no final de semana, para que o morador tenha condições de obter informações sobre falta de energia, casos de fio partido, poste abalroado ou problemas na rede de distribuição. Já a Central de Teleatendimento da Ouvidoria (0800 72 73 110) para sugestões, reclamações, críticas e elogios, não irá funcionar na sexta-feira, 6. Este serviço não está disponível nos sábados e domingos.O atendimento voltará ao normal das 8 às 18 horas, na segunda-feira, 9. Sacolões, Mercados e Feiras Livres O horário de funcionamento no feriado ainda não foi definido pela Prefeitura de São Paulo. Saúde A Secretaria Municipal de Saúde ainda não definiu o horário de atendimento dos postos de saúde durante o feriado. Texto alterado às 9h14 do dia 4/04 para acréscimo de informações.