Confira o resultado do último concurso do ano da Mega Sena

O concurso 931 da Mega Sena acumulou. Nenhum apostador acertou a combinação. As seis dezenas sorteadas foram 07-17-19-34-36-39. Para o próximo sorteio o prêmio será de R$ 20 milhões. Na Quina, foram 245 acertadores que receberão o prêmio de R$ 9.393,97, cada um. A quadra contou com o acerto de 14.573 apostadores. Serão R$ 157,93 para cada um deles. A transmissão foi ao vivo pela TV Bandeirantes do Rio de Janeiro, por volta das 21h30 desta segunda-feira, 31.