Confira os cuidados para evitar o roubo de laptops O mercado negro de equipamentos de informática se alimenta do furto e roubo de laptops e palmtops, aproveitando o trabalho de quadrilhas organizadas e que se aproveitam da distração dos usuários destas máquinas ou da vulnerabilidade em situações como engarrafamentos. Assim como acontece com outros batedores de carteira e assemelhados, estes grupos vão atrás de pessoas mais distraídas, portanto mais fáceis de serem abordadas. Além disso, os grupos utilizam-se de ´olheiros´, que ficam à espreita em locais como aeroportos na região da Av. Luiz Carlos Berrini, em São Paulo, que concentra um índice elevado de furtos e roubos de micros. Por conta disso, é fundamental adotar alguns cuidados que vão minimizar o problema e resguardar sua máquina de um roubo eventual: 1. Nunca se distraia de sua bagagem. O check-in de aeroportos, com o entra e sai de passageiros é um terreno fértil para as quadrilhas organizadas. O mesmo vale para eventos corporativos ou convenções, hotéis ou centros empresariais: ladrões à caça de uma vítima fácil também compram boas roupas, com direito a terno e gravata. 2. Quando em viagens, procure usar roupas informais. Chamar a atenção o menos possível é uma forma de evitar a atenção dos ´olheiros´. 3. Quando possível, opte por pastas de mão e até mesmo envelopes para carregar o micro, levando fontes e cabos em uma mochila menor, à parte. Outra saída é proteger o micro com plástico bolha e depois guardá-lo num envelope selado, como se o usuário fosse postar uma encomenda no correio. 4. Em táxis, nunca deixe a maleta com o laptop sobre o banco ao seu lado. Procure deixar a máquina sempre no assoalho, sob seus pés ou ao lado, ou no porta-malas: grupos especializados agem em duplas, usando motos para roubar as máquinas e fugir no trânsito. 5. Use mochilas ´alternativas´ para carregar seu portátil. Embora alguns modelos tenham a comodidade de trazer compartimentos para carregar acessórios e interior acolchoado, para proteger o laptop contra batidas, eles também acabam visados pelas quadrilhas organizadas. Uma saída é usar bolsas de academia ou mochilas mais velhas, surradas até. Faz sentido, já que é uma ´ginástica´ fugir dos ladrões. 6. As máquinas roubadas alimentam um mercado que revende estes Pcs a preços muito abaixo do mercado ou depenam os laptops de seus componentes mais valiosos. Desconfie de preços muito baratos, máquinas e peças sem procedência. Evite alimentar este circuito. Proteção com senhas Mesmo tomando todos os cuidados, ainda assim o usuário correr o risco de perder o seu micro. Uma dica importante é apelar para um seguro contra roubo para estas máquinas. Mas aí, fora a preocupação com a perda material do equipamento, o usuário ainda precisa se preocupar com o valor de suas informações. Para evitar prejuízos desta natureza, é aconselhável manter sempre um backup atualizado dos dados mais importantes, além de adotar aplicativos que criptografam o conteúdo dos discos rígidos, embaralhando as informações e colocando-as a salvo. Confira também os links que listamos para matérias que trazem um roteiro completo sobre como proteger o que está dentro do seu laptop.