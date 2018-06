Confirmadas mortes de 17 adolescentes em acidente no Sul Dezessete estudantes com idades entre 12 e 17 anos morreram no acidente do ônibus escolar que caiu dentro de uma barragem em Erechim, município do norte do Rio Grande do Sul, a 370 quilômetros de Porto Alegre, no início da manhã desta quarta-feira. Outras 13 pessoas que estavam no coletivo sobreviveram. Dessas, sete foram atendidas em hospitais e liberadas e três permaneceram internadas, em observação, mas não correm risco de morte. O motorista Juliano dos Santos, de 24 anos, e o adolescentes William Trindade, de 14 anos, estão no Hospital de Caridade e a estudante Pâmela Badalotti, de 16 anos, no Hospital Santa Terezinha. O prefeito Elói Zanella decretou luto oficial de três dias. A coordenadora de Saúde Mental do Município, Lisiane Munaretto, mandou quatro psicólogos, dois psiquiatras e enfermeiros para as casas das famílias que perderam pessoas no acidente. Segundo o delegado Vanderli Antunes Leandro, ainda não se sabe o que provocou o acidente. Ele prefere aguardar os dados da perícia, que deve começar nesta quinta-feira.