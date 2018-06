Conflito na Líbia altera agenda turística no Rio A intervenção militar dos EUA e outros quatro países na Líbia provocou a mudança nos horário da visita do presidente Barack Obama ao Cristo Redentor - das 9h25 para as 21h -, segundo uma autoridade da Casa Branca. Ainda no hotel, Obama manteve uma conferência telefônica com os secretários de Estado, Hillary Clinton, e de Defesa, Robert Gates, o comandante das operações na África, general Carter Ham, e o conselheiro adjunto de Segurança Nacional, Denis McDonough. A seu lado estava Tom Donilon, titular do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, órgão que divide com a Secretaria de Estado a formulação e execução da política externa americana.