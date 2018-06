Conflitos deixam seis feridos em cidades da serra gaúcha Dois conflitos semelhantes, em diferentes cidades da serra gaúcha, deixaram seis pessoas feridas sem gravidade nesta terça-feira, 24. Em Farroupilha, cerca de 150 funcionários que bloquearam o acesso a uma loja para exigir o pagamento de comissões foram dispersados pela Brigada Militar. Houve um confronto, com trocas de empurrões, golpes de cassetetes e pedradas. Ao final, três policiais e um manifestante estavam feridos com cortes e hematomas leves. Em Caxias do Sul, trabalhadores protestaram diante de uma indústria contra ameaças que colegas teriam sofrido depois de apoiarem as manifestações do dia anterior pela manutenção da Emenda 3 da Lei da Super Receita. A Brigada Militar desobstruiu a passagem, mas também houve tumulto, que deixou um soldado e um manifestante feridos.