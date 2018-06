Confronto em favela do Rio deixa quatro mortos Dois supostos criminosos e dois policiais militares morreram em confronto, ontem, na Favela Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, zona norte do Rio. Outros três homens foram baleados por policiais e levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, que não informou o estado deles. A Maré está ocupada há duas semanas pela polícia. O sargento Ítalo Petrúcio da Silva morreu com um tiro no tórax. Baleado na cabeça, o primeiro-tenente da PM Alexandre Alves de Lima morreu à noite no Hospital Geral de Bonsucesso.