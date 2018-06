Confronto entre camelôs e guardas municipais fere pedestre Um confronto entre guardas municipais e camelôs deixou um pedestre ferido hoje, por volta das 15h30, na Rua do Ouvidor, no Centro do Rio. Fábio Alves da Silva, de 21 anos, foi atingido por pedradas e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Ele passa bem. Nenhum ambulante foi preso. A confusão começou quando uma equipe do Grupamento de Ações Especiais (GAE) da Guarda Municipal realizava uma operação de rotina. Cerca de 20 guardas faziam apreensões de CDs e capas de CD piratas quando foram surpreendidos por um grupo de mais de 20 camelôs, que apareceram munidos de pedras, bolas de gude e rojões. Os soldados solicitaram reforço e mais 20 guardas apareceram para ajudar na dispersão dos ambulantes. Silva passava pelo local no momento do confronto e acabou atingido. Um carro da Coordenadoria de Fiscalização da Prefeitura também foi danificado, bem como uma agência bancária, que teve uma de suas vidraças quebrada.