Confronto entre GCM e camelôs Mais de cem camelôs entraram em confronto com a Guarda Civil Metropolitana, que fazia apreensão de mercadoria irregular no Largo da Concórdia, no Brás, zona leste. Os manifestantes atearam fogo em pneus. Quatro guardas ficaram feridos e 6 camelôs foram detidos e liberados.