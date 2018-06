Confronto entre traficantes fere passageiro de ônibus no Rio A invasão de traficantes rivais no Morro da Mineira, no Catumbi, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou pelo menos um passageiro de ônibus ferido com um tiro de fuzil e interditou a passagem de carros no Túnel Santa Bárbara, uma das principais vias de ligação entre as zonas norte e sul da cidade. Segundo moradores, traficantes do Morro do Mangueira e do Morro do Alemão, ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV), invadiram a Mineira, dominada pela rival Amigo dos Amigos (ADA), por volta das 4 horas desta terça-feira, 17. A polícia chegou somente duas horas depois e sete homens foram presos dentro de um caminhão no Cemitério do Catumbi, localizado em um dos acessos ao morro, onde policiais ainda procuram cerca de 30 homens do Comando Vermelho. Com os sete detidos foram apreendidos um fuzil, quatro pistolas, morteiros e munição. Velórios e enterros no cemitério foram suspensos e o trânsito na região também foi interrompido.