Confrontos em favelas da zona norte deixam 3 mortos no Rio

Três pessoas morreram durante confronto com policiais militares, no Morro da Formiga, na Tijuca, zona norte do Rio, na madrugada desta quarta-feira, 18. Segundo a PM, traficantes do Morro do Borel teriam tentado tomar os pontos de venda de drogas na favela vizinha, iniciando um tiroteio.

Na noite de ontem, por volta das 22 horas, outra tentativa de invasão também deu início a tiroteios. A PM foi acionada e foi recebida com tiros. Três suspeitos foram mortos durante o confronto e três revólveres foram apreendidos. Nesta manhã, os policiais ocuparam os principais acessos dos morros do Borel e da Formiga, de acordo com a PM.

Morro da Mangueira

Durante operação da Polícia Civil, um suspeito morreu ontem no Morro da Mangueira, também na zona norte carioca. Um fuzil com mira laser e luneta, duas carabinas e sete granadas foram apreendidos numa casa, além de 400 kg de maconha.