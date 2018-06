Confusão no 2.º dia de júri em Ouro Preto O segundo dia de julgamento do assassinato de Aline Silveira Soares, em Ouro Preto (MG), foi marcado, ontem, por uma confusão. O advogado Francisco Del Corsi, que defende a ré Camila Silveira, agrediu um fotógrafo e ameaçou outro. Até o fim da tarde, 19 das 25 testemunhas já tinham sido ouvidas em dois dias de julgamento. Em outubro de 2001, Aline, de 18 anos, foi achada morta sobre um túmulo. O crime teria relações com o jogo RPG.