Congestionamento bate recorde do ano em SP A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou às 19h30, 192 quilômetros de congestionamento na cidade, o maior índice do ano. O recorde anterior ocorreu no dia 8 de março, às 19h, quando foram registrados 185 quilômetros. Um dos motivos que teriam influenciado o alto índice de congestionamento hoje foram as blitze realizadas pelas polícias civil e militar, principalmente na Avenida dos Bandeirantes com o Viaduto Jabaquara, na zona sul. A Avenida dos Bandeirantes tem agora congestionamento entre a Marginal do Pinheiros e o Viaduto Jabaquara. À tarde, uma carreta que apresentou problemas nos freios, gerou um princípio de incêndio na via expressa da Marginal do Tietê, no sentido Penha-Lapa, perto da Ponte da Rodovia dos Bandeirantes, fato que também teria contribuído para que o trânsito ficasse complicado neste início de noite. De acordo com a CET, o veículo ainda não foi retirado da área de escape da pista.