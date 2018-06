Congestionamento em São Paulo bate recorde nesta sexta O índice de congestionamento registrado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) às 9h30 desta sexta-feira foi o maior de 2007. Foram 97 quilômetros de ruas e avenidas da cidade que apresentavam trânsito parado. Quase o dobro da média para o período, que é de 55 km. Segundo a CET, o aumento da lentidão se deve à volta das atividades normais após os feriados de fim de ano e a proximidade dos fim das férias escolares. Alguns acidentes envolvendo auto e moto e caminhões quebrados também contribuíram para a lentidão. Já às 11 horas, o índice passou para 56 km, mesmo assim alto, em comparação com o mesmo período de janeiro de 2007, quando foram registrados 18 km no período. Os piores trechos de morosidade estavam, às 11h15, na Radial Leste, sentido Centro, na pista expressa, do Viaduto Alberto Badra até a Rua Piratininga, somando um pouco mais de sete quilômetros. A avenida dos Bandeirantes apresenta cerca de cinco quilômetros de lentidão na pista sentido Marginal Pinheiros, indo do Viaduto Dante Delmanto até o Viaduto Santo Amaro.