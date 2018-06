Congestionamento perto da Paulista é de 8,5 quilômetros

Aos 0h15 da madrugada desta sexta-feira, 24, a CET registrava quase 8,5 quilômetros de trechos de congestionamento no entorno da Avenida Paulista, região central da cidade, para onde muitos carros e pessoas se deslocam com o objetivo de ver as decorações natalinas no principal cartão postal da capital paulista.

Eram 2,7 quilômetros de trânsito ruim no corredor Eusébio/Rebouças no sentido centro; 2,1 quilômetros na avenida Paulista, sentido centro, entre a praça Oswaldo Cruz, no Paraíso, até a rua Frei Caneca; 1,8 quilômetros no corredor Bernardino/Vergueiro/Domingos de Morais, sentido centro, entre a rua Conceição Veloso e a avenida Paulista; 1,3 km no corredor Eusébio/Rebouças no sentido bairro; e 500 metros na rua avenida paulista, sentido Paraíso, entre as avenidas Rebouças e Doutor Arnaldo.