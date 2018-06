Congestionamentos voltam a aumentar em São Paulo Os motoristas enfrentam congestionamentos acima da média desde o início da manhã. De acordo com índice registrado às 10 horas, a cidade contava com 71 quilômetros de ruas e avenidas engarrafadas, bem acima da média para o período que é de 65 quilômetros. As marginais do Tietê e do Pinheiros são os locais onde o congestionamento é maior. Na pista expressa da Marginal do Pinheiros, que segue em direção a Interlagos, a lentidão chega a dez quilômetros, indo da Castelo Branco até a ponte da Cidade Jardim. Na Marginal do Tietê, também a pista expressa apresenta morosidade. São cerca de oito quilômetros na pista sentido Ayrton Senna, entre as pontes Anhangüera e Casa Verde. Não há registro de acidentes graves.