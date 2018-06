Congonhas e aeroportos do Rio operam por instrumentos

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, operava por instrumentos na manhã desta sexta-feira, 31. Pousos e decolagens eram feitos com a ajuda de aparelhos por conta das condições do tempo na região. No Rio de Janeiro, o mau tempo também prejudicaram as operações dos aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim. De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), a pista principal de Congonhas começaria a funcionar a partir das 8 horas, após o término dos trabalhos do dia para instalação das ranhuras no asfalto. Até às 7 horas, o aeroporto tinha 19 vôos previstos, sendo que não havia registros de atrasos superiores a uma hora e dois vôos tinham sido cancelados. No Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, as operações eram feitas sem restrições. Até às 7 horas, dos 31 vôos programados, dois tiveram atrasos superiores a uma hora, mas não houve nenhum cancelamento. Os aeroportos do Rio de Janeiro também tiveram problemas na manhã desta sexta por conta do mau tempo na capital fluminense. O Aeroporto Santos Dumont estava operando com auxílio dos instrumentos para pousos e decolagens desde sua abertura, às 6 horas, mas não registrava nenhum vôo com atraso de mais de uma hora; porém três vôos foram cancelados. Já no Aeroporto Internacional Tom Jobim, as operações voltaram a ser visuais por volta das 8 horas. De acordo com a Infraero, do total de 26 vôos previstos até as 8 horas, um registrou atraso de mais de uma hora e três foram cancelados.