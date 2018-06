Congonhas e Cumbica operam normalmente nesta manhã No Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul da capital paulista, as operações de pousos e decolagens tiveram início às 5h45 desta quarta-feira, 4, e seguem normalmente. No Aeroporto de Cumbica, não há atrasos nas chegadas e nas partidas de vôos. Apesar da neblina, as operações não foram prejudicadas. De acordo com as informação da Infraero, o vôo da Varig, nº 8741, com destino ao Rio de Janeiro, foi cancelado. Ele partiria às 6h45 da manhã desta quarta-feira do Aeroporto de Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo. Nem a Infraero nem a Varig quiseram informar o motivo do cancelamento. A maioria dos vôos segue dentro do horário previsto pelas companhias aéreas. Já chegaram a Congonhas vôos vindos de Porto Alegre(RS), Belo Horizonte(MG), Uberlândia (MG) e Goiânia (GO). Até as 6h15 já haviam partido vôos para diversas capitais, todos dentro do horário.