Congonhas é fechado por conta da forte chuva na capital Depois de ficar fechada por quase 45 minutos, a pista principal do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, foi reaberta às 7h14 desta sexta-feira, 27. O aeroporto foi fechado por volta das 6h29, por conta da forte chuva que caía em São Paulo durante o começo da manhã. Pousos e decolagens foram suspensos e, segundo a assessoria do aeroporto, do total de 44 vôos programados para esta manhã, 15 decolagens sofreram atrasos de mais de 45 minutos. Apesar da chuva, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica operava normalmente. (Colaboraram Ricardo Valota e Solange Spigliatti.)