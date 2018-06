Congonhas encerra operações com apagão nos painéis As operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul da capital paulista, foram encerradas à 1h30 desta madrugada de segunda-feira, ou seja, uma hora e meia além do horário habitual (0h). Além disso, um suposto problema técnico causou apagão nos painéis do aeroporto à 1h15. O atraso no encerramento das operações, que já era previsto, ocorreu por conta da pane, às 10h de domingo, 18, no sistema informatizado do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) I, localizado em Brasília, e que controla vôos das regiões Centro-Oeste e Sudeste do país. Durante o dia, dezenas de vôos, tanto pousos como decolagens, foram prejudicados, principalmente nos aeroportos do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Segundo a Infraero, no final da noite de domingo, Congonhas registrava atrasos em 14 vôos. Devido ao acúmulo de atrasos no decorrer deste domingo, dois vôos da empresa BRA, um para Salvador (BA) e outro para Porto Alegre (RS), tiveram de ser cancelados e marcados para esta segunda-feira. Os passageiros foram enviados para hotéis e devem embarcar após às 6h30, horário em que o Aeroporto de Congonhas inicia suas operações. O movimento de passageiros no saguão onde ficam as filas do check-in já era pequeno em Congonhas à 1h desta madrugada. A maioria dos passageiros já estava na sala de embarque e nenhum incidente grave foi registrado entre passageiros e funcionários das empresas aéreas. Situação é tranqüila em Cumbica Às 3h30 desta segunda-feira, 19, a situação era de relativa tranqüilidade no Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo. Os painéis da Infraero registravam atrasos em seis pousos e três decolagens de aviões da TAM, BRA, Varig, Gol e Pluna. Estavam atrasados pousos de aeronaves procedentes de Porto Seguro (BA), Vitória (ES), Curitiba (PR), Salvador (BA), Cuiabá (MT) e Recife (PE). Em relações às decolagens, os problemas estavam em vôos para São José do Rio Preto(SP), Cuiabá(MT) e Montevidéu (Uruguai).