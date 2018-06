Congonhas fecha por 4 minutos após avião bater em ave

A pista do Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ficou fechada por quatro minutos, após um avião colidir com uma ave, no começo da manhã desta sexta-feira, 10. A aeronave da Gol, com voo de número 1260, que seguia para Belo Horizonte, em Minas, bateu no animal quando decolava.

A colisão não provocou problemas no avião, que seguiu viagem, segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero).

A pista ficou fechada das 7h50 às 7h54 para que técnicos vistoriassem o local, para garantir que nenhum resíduo permanecesse na pista, o que poderia prejudicar as operações de outras aeronaves. Ninguém ficou ferido.