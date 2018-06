Congonhas vai ganhar área de escape

O governo federal bateu o martelo para construir a área de escape no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) analisa projetos para a construção da área, apontada por especialistas como fundamental para garantir a segurança de vôo em pistas curtas - como a principal de Congonhas com 1.940 metros. A Anac deve receber um estudo elaborado por técnicos da Prefeitura de São Paulo, feito a pedido do prefeito Gilberto Kassab (DEM). A Aeroservice Consultoria e Engenharia de Projeto - responsável pela ampliação do terminal de Congonhas e pela fiscalização do projeto de ampliação do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos - também apresentou um estudo para autoridades federais e do governo do Estado. A área de escape em Congonhas sairá do papel com a desapropriação de imóveis ao redor do aeroporto. A proposta em estudo por técnicos da Prefeitura é centralizar a desapropriação de imóveis apenas em um lado da cabeceira da pista, na região do Jabaquara. O local é estritamente residencial, sem prédios ou imóveis comerciais. As desapropriações seriam pagas com recursos da União. O projeto proposto pela Aeroservice apresenta a construção da área de escape nas duas cabeceiras da pista: na região do Jabaquara e no lado oposto de Moema, com maior adensamento de casas, prédios e imóveis comerciais. Por conta das características do Aeroporto de Congonhas, construído em cima de um platô artificial a 802 metros acima do nível do mar, a área de escape em ambos os projetos será suspensa por pilares formando uma espécie de caixote coberto com concreto friável. A imagem da área de escape seria como uma imensa laje. ''''A área de escape em Congonhas é factível e necessária. Nossa proposta é construir uma área de 300 metros de comprimento com 500 de largura nos dois lados'''', disse o engenheiro Mario Luiz Ferreira de Mello Santos. O diretor do Sindicato dos Aeronautas, Carlos Camacho, é a favor da construção de uma área de escape em Congonhas, mas adverte para uma possível pressão comercial das companhias aéreas para aumentar o tráfego aéreo no aeroporto caso haja condições mais seguras da pista. ''''Se for pela lógica do lucro irresponsável, eles botam um Jumbo pousando lá'''', disse. Camacho também defende a substituição das áreas de grama nas laterais da pista por concreto poroso. ''''Isso já deveria ter sido feito para atender a necessidade de um escape lateral. Numa medida muito curta, o concreto desacelera a aeronave. Na pior das hipóteses, provoca um dano material no trem de pouso, mas sem perda de vidas humanas'''', afirmou. O tenente reformado da Aeronáutica e especialista em tráfego aéreo Carlos Heredia alerta que a área de escape em Congonhas deve ser vista com muito cuidado, analisando em qual dos lados do aeroporto será construída. ''''Considerando que a área seja de 500 metros para o lado do Jabaquara, haveria vantagem para os pousos feitos pela pista 17 (sentido Moema-Jabaquara), pois eles ganhariam mais espaço para parar'''', disse Heredia. O tenente observa que no sentido contrário (Jabaquara-Moema) os efeitos não seriam os mesmos. ''''Tem alguns morrinhos e edificações que não possibilitariam mudar o ponto de toque das aeronaves. Na verdade, não muda nada nesse sentido'''', disse.