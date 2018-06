Congresso amplia ''convites'' para explicação de ministros

Com maioria folgada para rejeitar as convocações, os governistas seguiram a orientação da presidente Dilma Rousseff de que os ministros terão de se explicar no Congresso. A lista inclui o presidente da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Haroldo Lima, que vai falar sobre denúncias de corrupção no órgão.

O ministro das Cidades, Mário Negromonte (PP), falará na quarta-feira de manhã - sobre suposto favorecimento a doadores de campanha - em audiência que reunirá as comissões de Desenvolvimento Urbano e de Fiscalização e Controle.

Os demais depoimentos ainda dependem de data. O assunto do ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, do PR, serão as denúncias de corrupção que desembocaram na "faxina" no ministério e em órgãos subordinados - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Valec Engenharia.

Paulo Bernardo, das Comunicações, foi incluído por suposto interesse na liberação de recursos para obras no Paraná, quando ministro do Planejamento. A ministra do Meio Ambiente, Izabela Teixeira, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, terão de explicar a ocupação de terras em áreas de proteção ambiental e de assentamentos para a reforma agrária. Não passou, no entanto, o pedido de audiência pública sobre fraude em licitações da Petrobrás.