Congresso Eucarístico fez milagre, diz Simon Durante discurso em homenagem ao 16.º Congresso Eucarístico Nacional (CEN), ontem, no plenário do Senado, o senador Pedro Simon (PMDB-RS) afirmou que o CEN já está fazendo milagre: a votação do projeto Ficha Limpa, que está na pauta da CCJ da próxima quarta-feira. "A Casa vai aprovar o Ficha Limpa, coisa que parecia impossível", comemorou Simon (foto). "A Câmara já aprovou."