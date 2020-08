Conheça a origem do Dia dos Pais

A pandemia não deve impedir que os filhos demonstrem o carinho pelos pais no próximo domingo, 9, quando é celebrado o Dia dos Pais. Seja com um almoço com os entes queridos que estão por perto ou por uma vídeochamada para ver quem está longe, a data será comemorada com a importância merecida.

Mas, afinal, quem teve a ideia de fazer o Dia dos Pais? A origem pode estar nos anos antes de Cristo. Há mais de 4 mil anos, na Babilônia, o jovem Elmesu fez com argila aquele que é tido como o primeiro cartão de Dia dos Pais, em que desejava saúde e vida longa ao seu progenitor. No início do século XX, uma jovem americana chamada Sonora Smart Dodd teve a ideia de homenagear o pai. William Jackson Smart era um veterano de guerra que criou seis filhos sozinho. Sonora pediu à Associação Ministerial da cidade de Spokane que apoiasse a iniciativa de homenagear os pais.

O primeiro Dia dos Pais em Spokane ocorreu em junho de 1910, o mesmo mês em que nasceu o pai de Sonora. Mas, somente em 1966, o presidente americano Lyndon Johnson decretou que a data seria comemorada no terceiro domingo de junho. Seis anos depois, o presidente Richard Nixon determinou que o Dia dos Pais seria feriado em todo o território dos Estados Unidos.

No Brasil, a data foi instituída em 1953 pelo publicitário Sylvio Bhering. Diretor do jornal O Globo e da rádio Globo, ele criou a campanha O Dia do Papai com o objetivo de atrair anúncios de produtos que poderiam ser dados de presente. A data escolhida foi 16 de agosto, dia de São Joaquim, pai de Maria e avô de Jesus. Era uma iniciativa local, direcionada apenas para o público do Rio de Janeiro, que se espalhou para o restante do País. Anos depois, a celebração foi para o segundo domingo do mês.

Países como Espanha, Portugal e Itália comemoram a data em 19 de março, dia de São José, o marido de Maria, mãe de Jesus Cristo. Na Rússia, não há Dia dos Pais, mas eles também são celebrados por lá no dia 23 de fevereiro, quando ocorre o Dia do Defensor da Pátria, criado em 1919 como uma homenagem aos integrantes do exército soviético.