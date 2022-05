Aleksandro, sertanejo que faz dupla com Conrado, morre em acidente de ônibus no interior de SP

O cantor sertanejo Aleksandro, da dupla Conrado e Aleksandro, e mais cinco pessoas morreram por causa de um acidente envolvendo o ônibus dos cantores, que transportava 19 passageiros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pneu dianteiro esquerdo do ônibus estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle e tombasse no canteiro central. O acidente ocorreu na manhã deste sábado, 7, no km 402 da pista norte da Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, no interior de São Paulo.

Onze pessoas foram encaminhadas ao pronto-socorro da região com ferimentos leves e seis pessoas morreram no local - a única vítima que teve a identidade confirmada foi a do cantor e compositor, cujo nome completo era Luiz Aleksandro Talhari Correa. Ele tinha 34 Anos, era natural de Dourados (MS), e deixa três filhos, de 11, 7 e 1 ano.

A identidade das demais vítimas não foi revelada. O ônibus vinha de Tijucas do Sul, no Paraná, com destino a São Pedro, em São Paulo, onde a dupla faria um show.

Segundo a Arteris, concessionária responsável pela Rodovia Régis Bittencourt, desde às 10h30, quando o atendimento à ocorrência foi iniciado, a região apresenta trânsito, e as faixas esquerdas de ambos os sentidos da rodovia foram interditadas. No sentido Curitiba há 10 km de engarrafamento, já a pista sentido São Paulo flui com 2 km de trânsito.

É assim que vamos lembrar sempre de você, pela sua voz marcante, alegria contagiante e o amor que você tinha pela música. E isso que te guiava.#EquipeCeA pic.twitter.com/RH75smOmSk — Conrado & Aleksandro (@ceaoficial) May 7, 2022

Carreira

A carreira de Conrado & Aleksandro começou em 2003 em Dourados (MS), com canções que misturam sertanejo universitário e 'modão'. A dupla sertaneja emplacou algumas músicas nas rádios, como Só Se For Gelada, Camionete Inteira e Tô Bebendo de Torneira, que ficou mais de seis meses entre as 30 mais tocadas no Brasil, segunda a assessoria da dupla, que destaca também que Tô Bebendo Demais marcou presença entre as 20 mais tocadas, segundo ranking da Billboard, e o último lançamento Tereré e Narguilé soma mais de 1 milhão de visualizações no Youtube.

O single mais recente, Efeito Borboleta, alcançou 1.5 milhões de visualizações no Youtube. No Spotify, por exemplo, a dupla conta com mais de 500 mil ouvintes mensais.

A dupla tem na discografia quatro CDs lançados, “Plano B” (2011), “Ao Vivo em Maringá” (2012, Som Livre), “Lobos” (2014, Som Livre), “Ao Vivo em Curitiba” (2015), o EP “Vivendo de Arte” (2017) e dois DVDs, “Ao Vivo em Maringá” (2012, Som Livre) e “Ao Vivo em Curitiba” (2015). “Ao Vivo em Londrina” (2019).