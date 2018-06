Consciência Negra: o que abre e fecha em SP no feriado O feriado da Consciência Negra, comemorado desde 2004, pela primeira vez vai cair em um dia útil e alterar a rotina da capital paulista e de pelo menos 15 municípios da Grande São Paulo. O feriado lembra a morte de Zumbi, líder do quilombo dos Palmares, em Alagoas, em 1695. Por conta da data, alguns serviços terão seus horários alterados ou deixarão de funcionar na próxima segunda-feira, 20. Veja abaixo quais serão as mudanças. Bancos Os bancos não abrirão na segunda-feira. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e os carnês com vencimento no dia 20 de novembro poderão ser pagos na terça-feira, 21 de novembro, sem multa. Correios As agências ficarão fechadas. Haverá plantão somente na agência do aeroporto de Cumbica das 7h30 às 22h30. Saúde Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os postos de saúde estarão fechados na segunda-feira. Já as unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) funcionam normalmente das 7 às 19 horas. Hospitais e prontos-socorros atendem em esquema de plantão. Poupatempo Os postos fixos e unidades móveis do Poupatempo na capital, em Guarulhos e Campinas estarão fechados na segunda-feira. Supermercados, Shopping e Comércio O funcionamento é facultativo. Nos shoppings, a maioria das lojas só devem abrir por volta das 14 horas. Na Rua 25 de Março, pelo menos metade do comércio abre das 9 às 14 horas. Sacolões, Mercados e Feiras Livres A maioria dos sacolões funcionará até as 13 horas, com exceção do de Cidade Tiradentes que ficará aberto até as 11 horas. Outros 13 ficarão fechados: Avanhandava e Brigadeiro, no centro; Santo Amaro, Piraporinha, Parque Santo Antonio e Grajaú, na zona sul; Jardim São Vicente e Teotônio Vilela, na zona leste; Jaraguá, Jaguaré, João Moura e Rio Pequeno, na zona oeste e Jaçanã, na zona norte. Nos mercados municipais, o funcionamento será parcial. A maioria abrirá até as 13 horas. O Mercado Municipal funciona até as 16 horas e o da Lapa, até as 19 horas. Estarão fechados, na zona leste, os mercados da Penha, de Guaianases e Sapopemba; o mercado do Ipiranga, na zona sul; o mercado de Pinheiros, na zona oeste e o do Tucuruvi, na zona norte. As feiras livres normalmente não funcionam às segundas. Procon Os postos da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor nas unidades do Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera ficarão fechados na segunda-feira. Rodízio A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o rodízio será suspenso na segunda-feira. Os veículos com placa de final 1 ou 2 poderão circular sem restrição de horários. Transporte Metrô, trem e ônibus circularão com frota reduzida na segunda-feira.