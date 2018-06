Conscientização sobre bebida alcoólica começará na Dutra A Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) anunciou hoje ao ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, o lançamento de uma campanha de conscientização nas estradas sobre a importância de evitar bebida e direção. A campanha, que contará com outdoors e equipes treinadas pela empresa que visitarão estabelecimentos comerciais espalhados ao longo das estradas, concentrará, à princípio, ao longo da Via Dutra - que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Além da campanha, o diretor de Assuntos Corporativos da Ambev, Milton Seligman, anunciou também que a empresa doará à Polícia Rodoviária Federal 11 bafômetros que serão utilizados pelos policiais na rodovia. As estatísticas apontam que trafegam pela Dutra mensalmente cerca de 2,4 milhões de veículos, o que equivale aproximadamente a 6 milhões de pessoas. Segundo Seligman, com essa ação, a companhia de cervejas brasileira amplia o programa de consumo responsável de bebidas alcóolicas iniciado há mais de três anos. O objetivo, segundo ele, é orientar os consumidores e ampliar a educação no trânsito por meio de campanhas publicitárias. Seligman destacou que a empresa já fez a doação de mais de 14 mil bafômetros, ao longo desse período do programa, para as polícias dos governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e do Distrito Federal.