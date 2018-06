Conselho de Ética abre processo contra Jaqueline

O relator do processo, Carlos Sampaio (PSDB-SP), quer conversar com o procurador-geral da República, para saber se o Ministério Público pode encaminhar informações a respeito da conduta da deputada e se existe a possibilidade de ouvir os procuradores envolvidos na investigação criminal contra Jaqueline. O relator afirmou que só vai chamar ao conselho pessoas que tiverem vinculação específica com o caso de Jaqueline e disse ter a intenção de evitar um "processo circense".

Um dos advogados da deputada, José Eduardo Alckmin afirmou que a defesa vai investir na tese de que ela não pode ser julgada, em razão de o fato ser anterior ao mandato.