Conselho de Medicina denuncia hospitais por mau atendimento O presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), Ricardo Paiva, denunciou quatro hospitais públicos por falta de estrutura para atendimento. Além de longas filas, os cerca de sete milhões de usuários precisam conviver com falta de profissionais especializados, escassez de leitos e de medicamentos básicos e deficiência de equipamentos. Paiva apresentou um relatório com o diagnóstico da situação dos hospitais Restauração, Otávio de Freitas, Agamenon Magalhães e Getúlio Vargas. Segundo Paiva, o Cremepe solicitou ao Ministério Público que faça a mediação entre o governo estadual e os hospitais da rede privada. A idéia é que os hospitais particulares atendam os pacientes com risco de morte, que deixam de ser recebidos nas unidades públicas de urgência por falta de leitos.