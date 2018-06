Conselho foi criado em 2004 Criado em dezembro de 2004, o Conselho Nacional de Justiça é responsável pelo controle e transparência administrativa e processual do Poder Judiciário. É formado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), um ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) - que será o Corregedor Nacional de Justiça - e outro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), um desembargador, 5 juízes (Estadual, Federal, do Tribunal Regional Federal, do Tribunal Regional do Trabalho e do Trabalho), dois membros do Ministério Público (da União e Estadual), dois advogados e dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada.