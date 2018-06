Conselho ligado à sigla afasta Sirkis da presidência Um dos principais aliados da ex-senadora Marina Silva dentro do PV, o deputado Alfredo Sirkis (RJ) foi afastado da presidência do Conselho Curador Verde Herbert Daniel, instituição que busca formar novos quadros para a sigla. Decidido de modo unânime pelos nove integrantes do órgão, em maio, o afastamento foi interpretado por aliados de Marina como retaliação do grupo do deputado José Luiz Penna (SP).