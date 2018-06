Conselho livra Bolsonaro de processo

Pela decisão, os deputados alegaram não poder aceitar a representação do PSOL, que pediu abertura de processo contra Bolsonaro por ele ter discutido com a senadora Marinor Brito (PSOL-PA) e por ter classificado de "promiscuidade" a possibilidade de um filho seu ter relacionamento com uma mulher negra, em entrevista ao programa CQC.

Embora Brito defendesse investigação para apurar se houve "abuso de prerrogativa parlamentar", os deputados entenderam que não se pode punir um parlamentar com base em suas opiniões. Bolsonaro classificou a acusação como "lixo" e provocou: "Sou parlamentar com p maiúsculo e não com h minúsculo de homossexual".

O deputado Jean Willys (PSOL-RJ) rebateu: "Sou homossexual com h maiúsculo de homem, mais homem que o senhor, que fugiu da acusação de racismo, que é crime, e se refugiou na homofobia". Para o líder do PSOL, Chico Alencar (RJ), Bolsonaro "tem verdadeira obsessão com homoafetivos".