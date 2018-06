Conselho manda cassar aposentadoria

O Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, em votação unânime, determinou à Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas propositura de ação para cassação de aposentadoria e perda de cargo do ex-procurador-geral Vicente Cruz. Em novembro e dezembro de 2005, Cruz autorizou o pagamento de auxílios alimentação em dobro e em triplo aos membros e servidores do Ministério Público, a título de gratificação natalina. Os pagamentos irregulares totalizaram R$ 1,48 milhão. Para a relatora, Maria Ester, houve ofensa ao princípio da moralidade e pode caracterizar improbidade.