Conselho pode afastar Bandarra do cargo O Conselho Nacional do Ministério Público avalia pedir o afastamento de Leonardo Bandarra e abrir um processo disciplinar para apurar suas relações com o "mensalão do DEM". Seu nome surge em depoimentos de Durval Barbosa no inquérito que apura o esquema. O Ministério Público, segundo Durval Barbosa, estava envolvido. Agora, conforme a sindicância do Ministério Público, com novos depoimentos e análise de sigilos telefônicos, as declarações de Barbosa ganham "indícios de veracidade". / L.C.