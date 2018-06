Conselho vai investigar nomeação de promotor A decisão do ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, de nomear um promotor público para dirigir o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), o que é vedado por lei, ameaça abrir um foco de tensão com o Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) avisa que abrirá, de ofício, processo para verificar se a nomeação do promotor de Justiça Augusto Rossini, de São Paulo, publicada ontem no Diário Oficial, se enquadra nas exceções.