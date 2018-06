Consórcio vai corrigir túnel com raspagem O Consórcio Via Amarela, responsável pela construção da Linha 4 do Metrô, vai fazer a raspagem interna do túnel em construção, numa extensão de 20 metros em cada sentido. No túnel, sob a Avenida Francisco Morato, foi constatado um desalinhamento de 80 centímetros. Segundo o consórcio, o problema foi causado por erro de topografia.